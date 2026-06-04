Hizbullah lideri ateşkesi reddetti: Netanyahu sığınağa kaçtı

Lübnan sınır hattında tansiyon yeniden yükseldi. Naim Kasım’ın İsrail’e karşı mücadelenin süreceğini ve ateşkesi kabul etmediklerini açıklamasının ardından, İsrail’in kuzey bölgelerinde İHA alarmı verildi. Sirenlerin çalmasıyla birlikte bölge halkı sığınaklara yönlendirildi.

İSRAİL ORDUSU: “İHA SIZMASI ŞÜPHESİ VAR”

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kuzey bölgelerde sirenlerin İHA sızması şüphesi nedeniyle devreye girdiği bildirildi. Olayın detaylarının incelendiği ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığı ifade edildi.

Bölgedeki güvenlik kaynakları, sınır hattında hareketliliğin arttığını ve olası tehditlere karşı teyakkuz durumuna geçildiğini aktardı.

İSRAİL BASINI: 3 İHA SINIRI AŞTI İDDİASI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Hizbullah’ın açıklamasının ardından kuzeyde sirenlerin çaldığı bölgeye üç insansız hava aracının sızdığı ileri sürüldü. Özellikle sınır yerleşimleri çevresinde yoğun alarm verildiği belirtildi.

NETANYAHU’NUN BÖLGEDEN AYRILDIĞI İDDİASI

İsrail’in kuzeyindeki Shlomi yerleşimi de alarm verilen bölgeler arasında yer aldı. Yerel yönetimle görüşmeler yaptığı belirtilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, sirenler çalmadan kısa süre önce bölgeden ayrıldığı iddia edildi.

ATEŞKES TARTIŞMALARI DEVAM EDİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasında Hizbullah’ın saldırılarının durdurulması ve Litani Nehri’nin güneyindeki unsurların çekilmesini içeren geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda uzlaşı sağlandığını duyurmuştu.