Hızını ayarlayamadı belediye başkanına çarptı

Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya'da belediye başkanı ofisinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı. Bir süre sonra kavşağa ulaşan Belediye Başkanı Tatyana Yurchenko, yolun ortasına geldiğinde bir aracın üstüne doğru hızla geldiğini fark etti. Bu sırada paniğe kapılan belediye başkanı araçtan kaçamayınca aşırı hızla gelen araba kendisine çarptı. 57 yaşındaki Belediye Başkanı Yurchenko’ya çarpan araç, buzlu yolda kayınca şehrin eski belediye başkanı Stanislav Karpovsky’nin park edilmiş aracına çarparak durabildi.

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Tatyana Yurchenko, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan belediye başkanının sol kolunda ve sağ omzunda kırıklar tespit edilirken ayrıca beyin sarsıntısı da geçirdiği ifade edildi. Tedavi altına alınan belediye başkanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 24 yaşındaki aracın sürücüsü gözaltına alınırken, park halindeki eski belediye başkanının aracı ise büyük hasar gördü.

Rusya'da hız yapan sürücü belediye başkanına çarptı VİDEO