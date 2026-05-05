Hızır Aleyhisselam kimdir, nasıl görünür? Hz. Hızır (a.s) geldiği nasıl anlaşılır?

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez ile birlikte, halk inanışlarında önemli bir yere sahip olan Hz. Hızır (a.s) yeniden gündeme geldi.

Bolluk, bereket ve şifa ile ilişkilendirilen bu manevi şahsiyetin kim olduğu, nasıl göründüğü ve insanlara ne şekilde yardım ettiği en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Özellikle Hıdırellez gecesinde yeryüzünde dolaştığına inanılan Hz. Hızır’ın gelişiyle ilgili işaretler ve rivayetler, asırlardır anlatılmaya devam ediyor.

Peki; Hızır Aleyhisselam kimdir, nasıl görünür? Hz. Hızır'ın geldiği nasıl anlaşılır? İşte, merak edilenler...

HIZIR ALEYHİSSELAM KİMDİR

Hızır (a.s.), Kur'an-ı Kerim'de Kehf Sûresi'nde Hz. Musa ile yolculuğu anlatılan, Allah tarafından kendisine özel ilim (ledün ilmi) ve hikmet verilen, darda kalanlara yardım ettiğine inanılan velî veya peygamber bir şahsiyettir.

Hadislere göre, kuru bir yere oturduğunda altındaki otların yeşermesi sebebiyle "Hızır" (yeşil) olarak anılmıştır.

Karalardan sorumlu İlyas (a.s.) ile denizlerden sorumlu Hızır (a.s.)'ın 5-6 Mayıs tarihlerinde buluştuğuna inanılan "Hıdırellez" ortaya çıkmıştır.

Hızır Aleyhisselam; dara düşenlere yardım eden, bolluk ve bereket getiren, ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişen manevi bir yol gösterici olarak bilinir.

HZ. HIZIR NASIL GÖRÜNÜR

İnanışlara göre, çoğu zaman yaşlı, nur yüzlü bir derviş şeklinde görülebilir.

Bazen yoksul ya da sıradan bir insan kılığında karşınıza çıkabilir.

Kimi rivayetlerde ise genç ve güçlü bir erkek olarak tasvir edilir.

En dikkat çekici nokta ise, Hızır’ın belirli bir surete bağlı olmaması ve genellikle tanınmadan gelip yardım ettikten sonra kaybolmasıdır.