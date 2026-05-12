Hızlı ve Öfkeli serisinin dizisi geliyor: Vin Diesel resmen duyurdu

Aksiyon dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan Fast & Furious için yeni bir dönem başlıyor.

Yıllardır sinema salonlarında büyük ilgi gören serinin bu kez dizi formatıyla izleyici karşısına çıkacağı açıklandı.

Serinin yıldızı Vin Diesel, New York’taki NBCUniversal sunumunda projeyi resmen duyururken, dijital platformda yayınlanacak yapımla ilgili detaylar da merak konusu oldu.

Yıldız isim, dizide aile temasına daha fazla yer verileceğini belirtti.

DEV PROJENİN ARKASINDA GÜÇLÜ İSİMLER

Dizinin sadece bir yan proje değil, ana serinin ruhuna sadık bir yapım olması için mutfakta dev isimler bir araya geldi. Daha önce Sons of Anarchy ve Shades of Blue gibi ses getiren yapımların mimarlarından olan Mike Daniels ve Wolfe Coleman, dizinin yaratıcı ekibinde yer alıyor.

Ayrıca serinin sinema filmlerinde başarısını kanıtlamış olan kıdemli yapımcılar Neal Moritz, Jeff Kirschenbaum ve Chris Morgan da bu yeni yolculukta projenin başında olacak.

NEREDE YAYINLANACAK?

Hızlı ve Öfkeli dizisinin nerede yayınlanacağı sorusu da yanıtını buldu. NBCUniversal bünyesindeki dijital platform olan Peacock, yüksek bütçeli bu yapımın yeni yuvası olacak.

İlk filmin 25. yılı şerefine, yarın (13 Mayıs) Cannes Film Festivali kapsamında son derece özel bir gece gösterimi düzenlenecek. Öte yandan sinema severler için "sonun başlangıcı" da netleşti; serinin final filmi olması planlanan "Fast Forever"ın 2028 yılında vizyona girmesi bekleniyor.

YAYIN TARİHİ NE ZAMAN?

Henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmasa da projenin hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor. Şu an için pilot bölüm çalışmalarına odaklanan ekibin, önümüzdeki aylarda oyuncu kadrosu ve çekim takvimi gibi net detayları paylaşması bekleniyor.