Hizmetçi kadın, çalıştığı evi soydu

Zeytinburnu’nda E.T. adlı bir kadın, soyulduğunu ileri sürerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İfadesinde, kasasından 16 bin lira, 2 bin dolar, çanta ve saatlerin çalındığını söyleyen E.T., 15 gün önce evine Kırgızistan uyruklu Muborakkhon İ. isimli bir kadını hizmetçi olarak işe aldığını ve kendisine bu olaydan sonra ulaşamadığını söyledi.

3 YILDIR TÜRKİYE'DE

Şikayet üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda 3 yıldır Türkiye'de bulunan şüphelinin çalışma izni olduğu belirlendi. Şüphelinin izini Üsküdar’da bulan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Şüpheli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

GİZLİCE ŞİFREYİ ÖĞRENDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelinin üstünde yapılan aramada, E.T.’nin evinden çalınan saat, çanta ve para bulundu. Şüphelinin çaldığı paranın bin lirasını harcadığı belirlendi. Şüpheli kadının, E.T.’yi evde gizlice takip ederek kasanın şifresini öğrendiği anlaşıldı.