Hollanda başıboş köpeklerle mücadelede ilk sırada

Dünyada, 1 milyar evcil köpek yaşadığı düşünülüyor. Bunların bir kısmı vahşileşmiş, bir kısmı sokaklarda yaşıyor bir kısmı da tamamen evde insanlara bağımlı. Vahşi ve serbest dolaşan köpekler için kesin bir sayı verilemese de çevreciler, sayılarının her gün arttığının altını çiziyor.

Özellikle Türkiye’de, son dönemlerde sokak köpekleriyle ilgili vakalarda artış yaşanıyor. Çeşitli şehirlerde sıklıkla karşılaşına saldırı vakaları sonrasında başıboş köpeklere yönelik şiddette de artış yaşanıyor.

TOPLU ÖLÜM ÇÖZÜM DEĞİL

Uzmanlar, vahşi ve serbest dolaşan köpeklerin öldürülmesinin bu sorun için bir çözüm olmayacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra toplu katliamlar dünyanın birçok ülkesinde yasak.

Başıboş hayvanlarla mücadelede Hollanda, uyguladığı politikalarla bu sorunu kökünden halletmiş gibi görünüyor. Son yayınlanan bir rapora göre, sahipli köpeklerin şehir hayatına en çok karıştığı ülkelerinden biri olan Hollanda, dünyada sahipsiz sokak köpeklerinin görülmediği tek ülke.

SOKAĞA ATANA PARA VE HAPİS CEZASI

Bu sorunun kökünden çözülmesinde ise ülkenin uzun yıllardır katı bir şekilde uyguladığı politikalar oldukça etkili. 20. yy’ın başlarından itibaren sahipsiz hayvan sayısının oldukça yüksek olduğu ülkede, alınan önlemler ve denetimler sonrası bu sorun sıfıra indirilmiş.

Özellikle hayvana eziyet konusunda caydırıcı politikalar benimseyen Hollanda hükümeti, hayvana şiddetle mücadelede 3 yıla kadar uzanan hapis ve 17 bin euroya kadar çıkabilen para cezası uygulamasıyla dikkat çekiyor.

"TOPLA, KISIRLAŞTIR, AŞILA, GERİ BIRAK"

Hayvan sahiplenme süreci ise sıkı sıkıya kontrol ediliyor. Satın aldıkları veya sahiplendiği köpekleri sokağa bırakan kişiler birçok cezayla karşılaşıyor. Pek çok belediye, insanları barınaklardaki köpekleri sahiplenmeye teşvik etmek için mağazadan satın alınan köpekler için vergi alımı uyguluyor.

Bunların yanı sıra, yıllardır sokak köpekleri için "topla, kısırlaştır, aşıla, alındığı bölgeye geri bırak" politikası sıkı bir şekilde uygulanıyor. Bu yöntemle geçtiğimiz yıllar içinde başıboş hayvan sayısının sıfıra indirildiğini belirten yetkililer, sıkı bir denetimle bu sorunun kökten çözülebileceğini belirtiyor.