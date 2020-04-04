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Hollanda'da 40 camide okunan ezan hoparlörden verildi

Ülkenin birçok şehrinde ezan sesi yükselirken, sağlık çalışanlarına da bol bol dua edildi.

İHA |
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Hollanda'da 40 camide okunan ezan hoparlörden verildi

Hollanda’da 40 caminin ortak aldığı karar ile cuma ezanı koronavirüs tehlikesi geçene kadar hoparlörden verilecek.

Ülkenin Amsterdam, Haarlem, Leeuwarden, Zaandam, Alkmaar, Hilversum gibi birçok şehrinde cuma ezanı hoparlörden yükseldi.

"DUA EDİN"

Hollanda Fas Camiler Kurulu'nun, yaptığı açıklamada, "Bunu toplumumuzu desteklemek için yapıyoruz ve Allah’tan bize bu zor zamanda yardımcı olmasını ve bizlere güç vermesini istiyoruz. İnsanların cuma öğleden sonraları namaz için camiye gelmeleri çağrısı yapılırdı. Ancak camiler koronavirüs nedeniyle kapılarını kapatmak durumunda oldukları için insanları evlerinden dua etmeye davet ediyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

Hollanda’da hoparlörden ezan okundu İZLE

SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMUYOR

Kuzey Hollanda'da bulunan Fas Camileri Konseyi Sözcüsü, ezan ve dualardan sonra Hollanda’daki sağlık çalışanlarına ayrıca teşekkür edildiğini kaydederken, çok sayıda vatandaşın ezan ve duaları dinlemek için maskeli ve tedbirli bir şekilde cami önlerinde toplandıklarını ifade etti.

Hollanda'da 40 camide okunan ezan hoparlörden verildi

KABLO KESİLMİŞTİ

Amsterdam'da bulunan Mavi Cami de bu ezan çağrısına katılırken, geçtiğimiz kasım ayında ilk kez ezan hoparlörden verilmek istenildiğinde bir kişi hoparlör kablosunu kesmiş, bu nedenle ses dışarıya verilmemişti.

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