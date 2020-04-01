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Hollanda'da ailesini katleden Türk tutuklandı

Evinde iki çocuğu, eşi ve annesini öldürdüğü iddiasıyla aranan 33 yaşındaki Onur Kandemir, olayın yaşandığı aynı kasabada yakalandı.

DHA |
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Hollanda'da ailesini katleden Türk tutuklandı

Hollanda'nın Breda kentindeki Etten- Leur kasabasında, bir evde Türk vatandaşı olan büyükanne, gelini ve 2 torununun cansız bedeni bulunmuştu.

Hollanda polisi ise soruşturma kapsamında ailenin ferdi olan Onur Kandemir’e olayla bağlantısı olabileceği şüphesiyle ulaşmaya çalıştığını duyurmuştu.

RESMİ YAYINLANARAK ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Hollanda gazeteleri ise polisin talebi üzerine Onur Kandemir'in resmini yayınlayarak arandığını ve görenlerin polise mutlaka bildirmeleri yönünde çağrı yapmıştı.

AYNI KASABADA YAKALANDI

Breda polisi sosyal medya hesabından, aranan 33 yaşındaki Onur Kandemir’in tutuklandığını ve arka plan bilgilerinin soruşturmayla anlaşılacağını duyurdu.

Hollanda'da ailesini katleden Türk tutuklandı

"ŞÜPHELİNİN TUTUKLANDIĞINI DUYMAK GÜZEL, OLAY ÜZÜCÜ"

Olayın yaşandığı Etten- Leur kasabasının belediye başkanı Miranda de Vries de, sosyal medya hesabından Onur Kandemir'in tutuklanmasını, "Şüphelinin tutuklandığını duymak güzel. Olay üzücü, lakin polis iyi iş çıkardı” ifadeleriyle duyurdu.

15 KİŞİLİK SORUŞTURMA EKİBİ OLUŞTURULMUŞTU

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, cinayet şüphesiyle 15 kişilik soruşturma ekibinin oluşturulduğu ve Türk vatandaşlarının cansız bedenlerine ulaşılan evin bulunduğu mahalle sakinlerinin de sorgulandığı belirtilmişti.

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