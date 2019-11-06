Hollanda'da arınma mezarı

Nijmegen şehrinde bulunan Radboud Üniversitesi'nde öğrenciler, hayatın anlamını kavramak için ilginç bir yönteme başvurdu.

EN AZ 30 DAKİKA VAKİT GEÇİRİYORLAR

Üniversite bahçesine bir mezar kazan öğrenciler, bu mezara 'arınma mezarı' adı verdi. Öğrenciler, her gün burada en az 30 dakika, en fazla ise 3 saat boyunca vakit geçirebiliyorlar.

Bu mezarın amacı ise dünyanın ölümlü bir yer olduğunu hatırlamak ve fazla tüketime eğilimi azaltmak.

PROJE İLGİ TOPLADI

Üniversite etrafında projenin tanıtımı ise 'ölümü hatırlayın' şeklinde yapıldı. Proje, oldukça fazla ilgi çekti. Hatta proje o kadar ilgi çekti ki; öğrenciler bu mezara girmek için sıraya giriyor.