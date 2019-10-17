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Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

De Bilt ve Lahey kentlerinde binlerce çiftçi, hükümetin tarım politikasını protesto ederken, bazı tramvay yollarını ve otoyolları kapattılar.

AA | 17.10.2019 - 04:51..
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Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Çeşitli kurumların desteğiyle organize edilen gösteriye, ülkenin farklı kentlerinden gelen binlerce gösterici katıldı.

Koekamp Meydanı'nda toplanan çiftçiler, gösteriye, binlerce traktörle otoyolları, sahilleri ve şehir içindeki tramvay yollarını kullanarak geldi.

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

YOLLARI KAPATTILAR

Bu nedenle sabah trafiğinde ülke genelindeki farklı noktalarda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu ve tramvayla ulaşımda aksamalar yaşandı.

Çiftçiler, şehir merkezindeki tramvay yollarını ve otoyollarda bazı noktaları bloke etti.

Protesto nedeniyle Meclis güzergahı ve çevresinde, Hollanda ordusunun da desteğiyle geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehir merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Meclisin etrafındaki bölgeye çiftçilerin yanı sıra kent halkı da alınmadı.

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

TRAKTÖRLERLE MEYDANA GİRDİLER

Çiftçiler, traktörler için belirlenen park alanlarına rağmen gösterinin yapıldığı meydana yakın olan Malieveld Meydanı'na girdi.

Meydan'da organize edilen 3 bin kişilik sirk, kente giriş ve çıkışlarda yaşanan sıkıntılardan ve gösteriden dolayı iptal edildi.

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

AŞIRI SAĞCI LİDERLER DE KATILDI

Gösteride, Hollanda'da İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ve aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) lideri Thierry Baudet de konuşma yaptı.

Polis, havai fişek atılması ve uyarılara uyulmaması gerekçesiyle 4 kişiyi gözaltına aldı.

Yaklaşık bin çiftçi, Lahey'de konaklayıp sabah kendileri için organize edilen kahvaltıya katılacak.

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

Hollanda'da çiftçi protestoları hayatı felç etti

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