Hollanda’da Mike Tyson’a bir Türk, güvercin hediye etti
Amsterdam’da, 1997 kick boks dünya şampiyonu Birol Topuz, Amerikalı eski profesyonel ağır sıklet boksörü Mike Tyson’a Aksaray’ın meşhur taklacı güvercinini hediye etti. Tyson’ın mutluluğu kameralara yansıdı.
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Dünyanın konuştuğu görüntü...
Mike Tyson, yurt dışı gezisi için Hollanda’ya gitti.
TYSON'I AMSTERDAM'DA KARŞILADI
1997 yılı kick boks dünya şampiyonu Birol Topuz, Tyson’ı Amsterdam’da karşıladı.
İkilinin çevresinde insan seli oluştu.
AKSARAY'IN TAKLACI GÜVERCİNİNİ HEDİYE ETTİ
O sırada Birol Topuz, Mike Tyson’a Aksaray’ın meşhur taklacı güvercinini hediye etti.
Tyson, kuşu uçurdu ve çok mutlu oldu.
MIKE TYSON BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ
Hayatını kuşlara adamış olan Mike Tyson, bu jestinden dolayı Türk promotör Birol Topuz’a teşekkür etti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi