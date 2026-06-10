Hollanda’da Mike Tyson’a bir Türk, güvercin hediye etti

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Mike Tyson, yurt dışı gezisi için Hollanda’ya gitti.

TYSON'I AMSTERDAM'DA KARŞILADI

1997 yılı kick boks dünya şampiyonu Birol Topuz, Tyson’ı Amsterdam’da karşıladı.

İkilinin çevresinde insan seli oluştu.

AKSARAY'IN TAKLACI GÜVERCİNİNİ HEDİYE ETTİ

O sırada Birol Topuz, Mike Tyson’a Aksaray’ın meşhur taklacı güvercinini hediye etti.

Tyson, kuşu uçurdu ve çok mutlu oldu.

MIKE TYSON BİZZAT TEŞEKKÜR ETTİ

Hayatını kuşlara adamış olan Mike Tyson, bu jestinden dolayı Türk promotör Birol Topuz’a teşekkür etti.