Hollanda'da Müslümanlar için etkinlik düzenlendi

Hollanda'da, İslam Federasyonu tarafından "Buyurun ben Müslümanım" etkinliği düzenlendi.

Özellikle büyük şehirlerde organize edilen etkinlikte, 26 farklı kentte 150 gönüllü 32 bin gül ve İslam'ı anlatan broşürler dağıttı.

AMAÇ ÖN YARGILARI YIKMAK

Hollanda medyasının da takip ettiği etkinlikle ilgili gönüllü Fatih Demir, amaçlarının Hollandalılara broşür ve güllerle İslam'ı anlatarak son yıllarda bu ülkede İslamiyet ve Müslümanlara karşı oluşan ön yargıları yıkmak olduğunu söyledi.

Demir, çok sayıda gönüllü gençle birlikte Hollandalılarla sohbet ederek hedeflerine ulaşmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Hollandalı Claudi Koning, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu tür eylemlere çok ihtiyacımız var. Buna insan sadece sevinebilir. Ben şahsen çok seviniyorum bu tür inisiyatiflere. Herkes eşittir ve herkese kendi değerini vermek lazım fakat bu zamanın en büyük problemi bu." dedi.