Hollanda'da öğrencilerin borcunu silecek proje

Hollanda'da Amsterdam Belediyesi, genç yetişkinlerin borç batağından çıkarak yüksek eğitimlerini tamamlamalarını ya da kendilerine uygun bir işe girmelerini desteklemek için proje açıkladı.

Proje, belediye bağlantılı bir bankanın alacaklılardan gençlerin borçlarını satın almasını öngörüyor.

Gelecek ay yürürlüğe girmesi planlanan projede belediye bağlantılı bir bankanın genç yetişkinlerin alacaklılarıyla borçları satın almak için müzakere yürütmesini öngörüyor.



Alacaklılara borçları belediye bankasına devretmeleri için 750'şer euro teşvik verilecek.

PROGRAMDA NE OLACAK

Programa katılan her bir kişi, bir rehber görevliyle birlikte çalışarak belediye tarafından satın alınan borçların geri ödenmesi, ertelenmesi ya da silinmesini yapılandıracak kılavuz plan hazırlayacak.

Gençler, kılavuz plana göre eğitimlerini ya da stajlarını başarıyla tamamlarsa, borçlarından daha fazla miktar silinecek.

