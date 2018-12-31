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Hollanda’da Türk vatandaşına bıçaklı saldırı

Oss kentinde bir Türk vatandaşı, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı.

İHA | 31.12.2018 - 22:36..
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Hollanda’da 50 yaşındaki bir Türk, evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırıyı kaç kişinin gerçekleştirdiğinin tespit edilemediğini açıklayan polis, saldırıya uğrayan şahsın ailesinin can güvenliği için başka bir yere nakledildiğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Oss Belediye Başkanı Wobine Buijs ise, “Schadewijk semti mahalle sakinleri için can güvenliği riski taşıyan bölge olma yolunda. Aralık başında Schadewijk semtin güvenilir bir bölge olmadığını ilan etmiştim. Bölge polis komiseri ile yaptığım görüşme sonucunda polis semtte daha çok gözetim altına tutacak. Geçmişte de sokakta dolaşan gençler hava fişek atıp, insanları rahatsız etmişlerdi. Schadewijk semtinin sakine kavuştuğu dediğimiz anda bir kişinin evin kapısında bıçaklanması bizleri elbette üzdü. Ailenin can güvenliği için isim belirtmemiz uygun değil” dedi.

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