Hollanda'da ilginç bir yeni yıl kutlaması yaşandı. Güney Hollanda'nın Scheveningen bölgesinde yılbaşı için yakılan ateş, neredeyse bir felakete neden oluyordu.

Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı ViDEO

RÜZGAR ALEVLERİ SOKAKLARA TAŞIDI

Kutlama için yakılan devasa ateş topu, ilerleyen saatlerde artan rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktı. Hatta rüzgar o kadar şiddetlendi ki alevler; küçük bir kasırga ile birlikte şehre doğru ilerledi.

İNSANLAR KAÇIŞTI

Küçük parçacıklar halinde oluşan alevler, şehrin üzerine yağdı. Hatta sokaklarda kutlama yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, üzerlerine yağan ateş toplarından korunarak kaçtılar.