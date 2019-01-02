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Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı

Hollanda'da yeni yıl için yakılan ateş kontrolden çıkınca, şehirde Hollandalıların üstüne ateş parçacıkları yağdı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 12:59..
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Hollanda'da ilginç bir yeni yıl kutlaması yaşandı. Güney Hollanda'nın Scheveningen bölgesinde yılbaşı için yakılan ateş, neredeyse bir felakete neden oluyordu.

Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı

Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı ViDEO

RÜZGAR ALEVLERİ SOKAKLARA TAŞIDI

Kutlama için yakılan devasa ateş topu, ilerleyen saatlerde artan rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıktı. Hatta rüzgar o kadar şiddetlendi ki alevler; küçük bir kasırga ile birlikte şehre doğru ilerledi.

Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı

İNSANLAR KAÇIŞTI

Küçük parçacıklar halinde oluşan alevler, şehrin üzerine yağdı. Hatta sokaklarda kutlama yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, üzerlerine yağan ateş toplarından korunarak kaçtılar.

Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı

Hollanda'da yakılan ateş kontrolden çıktı

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