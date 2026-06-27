Hollanda'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 17. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Hollanda Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu.
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabında heyecan başladı.
Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sprint yarışında 20.05.310'luk dereceyle Trackhouse takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez, birinci sırayı aldı.
17. OLDU
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.
YARIŞ 15.00'TE BAŞLAYACAK
Hollanda Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)