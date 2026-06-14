Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, Allah'a küfretti

İslam düşmanı bir kez daha sahnede...

O isim, Hollandalı aşırı sağcı ve Türkiye düşmanı siyasetçi Geert Wilders.

SALDIRGANLIĞINI ARTIRDI

Daha önce bayramlarda ve önemli günlerde skandal paylaşımlarda bulunan Wilders, bu kez saldırganlığını artırdı.

Wilders, Dünya Kupası'nda Fas ve Brezilya arasında oynanacak maç öncesinde paylaşımda bulundu.

ALLAH'A KÜFRETTİ

Nefret dolu söylemlerini sürdüren Wilders, Faslı hesapların maç öncesi futbolcuların secdeye gitmesini paylaşmalarının ardından Allah'a küfretti.

İSLAM VE MÜSLÜMANLARA HAKARET DOLU SÖZLER

Geçmiş zamanda skandal ifadelere imza atan Wilders, İslam'ı "geri kalmış bir kültürün ideolojisi" olarak tanımlarken Müslümanları "pislik" olarak adlandırmıştı.

1963 yılında Almanya sınırına yakın Venlo'da doğan Wilders, erkek kardeşi ve iki kız kardeşiyle birlikte Katolik bir ailede büyüdü.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) bir üyesi olarak siyasete girdi, ancak partinin İslam ve göç konusundaki "ılımlı" tavrı nedeniyle ayrıldı.

İslam karşıtı politikaları partisinin merkezine yerleştirerek 2004 yılında Özgürlük Partisi'ni kurdu.

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