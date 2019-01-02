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Hollywood yanağı nedir

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile başlayan Hollywood yanağı, operasyon sonucu elde ediliyor.

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Genellikle estetik operasyon sonucu elde edilen Hollywood yanağı; çene kemiğinin üzerindeki yağ dokusunun bölgeden alınması ile elde ediliyor.

Hollywood yanağı nedir

BU YANAKLAR JOLİE İLE ANILIYOR

Belirgin olarak, ilk kez Angelina Jolie'nin katıldığı davetlerde fotoğraflarının çekilmesiyle ortaya çıktı. Hollywood yanağı, bu nedenle Angelina Jolie ile anılıyor.

Bu operasyonu geçiren kişilerin yüzleri, çıkık ve köşeli elmacık kemiğine sahip olurlar. Ayrıca çökük ve gergin yanaklara da sahip olurlar.

GÜLŞEN EN SON KAMERALARA YANSIDI

Türkiye'de ise geçtiğimiz günlerde, yılbaşı için düzenlenen kutlamada sahneye çıkan ünlü şarkıcı Gülşen'in, bu operasyonu geçirdiği söyleniyor.

Hollywood yanağı nedir

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