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Hollywood'da ünlülerin dublöründen rekor tazminat davası

Ünlü oyuncu Milla Jovovich'in dublörü, film setinde geçirdiği kaza sonrası 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) değerinde tazminat davası açtı.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 16:25..
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Hollywood dünyası son yılların en yüksek tazminat davasıyla çalkalanıyor. 37 yaşındaki İngiliz vatandaşı Olivia Jackson, 2015 yılına dek Hollywood filmlerinin aranan dublörleri arasındaydı.

SENARYO DEĞİŞİNCE KAZA OLDU

Jackson'ın hayatı Jovovich’i üne kavuşturan Resident Evil serisine katılmasıyla değişti. Serinin son filminde Jovovich'in dublörlüğünü yapan Jackson'a önce bir kavga sahnesinde oynayacağı belirtildi ancak daha sonra senaryoda değişiklik yapıldığı, motosiklet sahnesiyle değiştirildiği söylendi.

SOL KOLUNU KAYBETTİ

Güney Afrika'daki çekimler sırasında Jackson'ın kullandığı motor çekim araçlarından biriyle çarpıştı. Kazada ağır şekilde yaralanan Jackson, 17 gün boyunca komada kaldı. Omurgası hasar alan genç kadın, yoğun tedavi sürecinin ardından hayata tutunsa da sol kolunu kaybetti.

Hollywood'da ünlülerin dublöründen rekor tazminat davası

DAVA AÇTI

Doktorlar Jackson'ın hayatta kalabilmesini bile bir mucize olarak değerlendirdi. Hayatının tamamen değiştiğini, yılda 220 bin sterlin (1.5 milyon TL) kazandığı işini yapamaz hale geldiğini ifade eden Jackson yapım şirketine ve kamera vinç operatörüne dava açtı.

Hollywood'da ünlülerin dublöründen rekor tazminat davası

DAVAYI KAZANIRSA 2.2 MİLYON STERLİN  TAZMİNAT ALACAK

Jackson, 2019 yılının ilk aylarında görülmesi beklenen davayı kazanırsa 2.2 milyon sterlin (15 milyon TL) tazminat alacak. Genç kadın daha önce Star Wars, Guardians of the Galaxy ve Mad Max gibi filmlerde de dublörlük yapmıştı.

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