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Honda Türkiye, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Honda Türkiye, koronavirüs nedeniyle alınan 1 haftalık üretimi durdurma kararını uzatmak zorunda kaldı.

Haber Merkezi |
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Honda Türkiye, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Otomobil üreticisi Honda, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de oldukça etkileyen koronavirüs nedeniyle Kocaeli Şekerpınar`daki üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla, üretim  faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara verdiğini açıklamıştı.

honda

ÜRETİME VERİLEN ARA UZATILDI

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin, koronavirüs salgını nedeniyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş  olduğu arayı 1 hafta daha uzattığı belirtilerek, alınan bu kararın tedarik  zincirlerinde artan zorlukların ışığında alındığı vurgulandı.

Açıklamada, üretime yeniden başlanmasının; hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden  gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirme yapılacağı  aktarıldı.

Honda Türkiye'nin 20 Nisan'da üretime yeniden başlaması bekleniyor.

Honda Türkiye, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Honda Türkiye, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

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