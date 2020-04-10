Honda Türkiye, üretime verdiği arayı yeniden uzattı

Otomobil üreticisi Honda, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de oldukça etkileyen koronavirüs nedeniyle Kocaeli Şekerpınar`daki üretim faaliyetlerini geçici olarak durdurmuştu.

Honda Türkiye, 2 Nisan tarihinde yaptığı duyuruyla, üretim faaliyetlerine 6 Nisan'dan 13 Nisan'a kadar ara verdiğini açıklamıştı.

ÜRETİME VERİLEN ARA UZATILDI

Honda Türkiye'den yapılan açıklamada, şirketin, koronavirüs salgını nedeniyle Kocaeli Şekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş olduğu arayı 1 hafta daha uzattığı belirtilerek, alınan bu kararın tedarik zincirlerinde artan zorlukların ışığında alındığı vurgulandı.

Açıklamada, üretime yeniden başlanmasının; hükümet kararları, sağlık otoritelerinin tavsiyeleri ile piyasa ve tedarik koşullarına bağlı olarak yeniden gözden geçirileceği ve duruma göre değerlendirme yapılacağı aktarıldı.

Honda Türkiye'nin 20 Nisan'da üretime yeniden başlaması bekleniyor.