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Honda, ülkemizdeki üretime yeniden başlayacak

Honda Türkiye, 20 Nisan'da üretime yeniden başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi |
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Honda, ülkemizdeki üretime yeniden başlayacak

Honda, ülkemizdeki üretime yeniden başlayacak

Koronavirüs nedeniyle birçok otomobil üreticisi üretimleri geçici olarak durdurarak bayileri de kapatmak zorunda kalmıştı.

Son haftalarda ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle de birçok fabrikada üretim durdurulmuştu. Bazı otomobil üreticileri ise yaptıkları açıklamada, üretime 4 Mayıs'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.

HONDA ÜRETİME BAŞLIYOR

Honda Türkiye, Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.

HPNDA

Koronavirüs salgınının etkisiyle Kocaeli Şekerpınar'daki üretim operasyonlarını 23 Mart 2020 tarihinde geçici olarak askıya alan Honda Türkiye, gerekli tüm tedbirler alınarak 20 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli Şekerpınar’daki fabrikasında faaliyetlerine tekrar başlayacağını bildirdi.

 

Honda, ülkemizdeki üretime yeniden başlayacak

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