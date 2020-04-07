Honda ve General Motors, yeni elektrikli araçlar için anlaştı

Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil pazarına olan talep her geçen gün artarken, birçok otomobil üreticisi de kendi elektrikçi araçları üzerinde çalışıyor.

Bu şirketler arasında bulunan Honda ve General Motors, iki yeni elektrikli otomobil üretmek için anlaşma imzaladı.

General Motors'un Ultium pilleri kullanılarak, Honda'nın 'Elektrikli Vizyon' stratejisi ile iki yeni Honda aracı için çalışmalara başlandı.

TASARIMLAR HONDA'NIN OLACAK

Yeni elektrikli araçların iç mekan ve dış tasarımları Honda tarafından gerçekleştirilecek ve Honda'nın sürüş özellikleri modellerde yer alacak. Bu iş birliği ile üretilen Honda elektrikli araçlar için her iki şirketin otomotiv alanındaki uzmanlıkları birleşecek.

ÜRETİMİ GENERAL MOTORS ÜSTLENECEK

Her iki aracın üretimi de General Motors'un ABD'de bulunan tesislerinde gerçekleşecek. Ayrıca, GM'nin ileri seviye sürücü destek teknolojisi de bu iki araçta kullanılacak.

Söz konusu elektrikli otomobillerin ise 2024 yılına kadar üretilip satışa çıkması bekleniyor.



