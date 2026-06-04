Honda ZR-V hibrit yeniden Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

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Geçtiğimiz dönemde ek vergiler nedeniyle Türkiye pazarına veda eden Honda ZR-V, sürpriz bir kararla geri döndü.

Japon üretici, Civic modelini pazardan çekerken 2.0 litrelik hibrit motora sahip yeni aracıyla listelerde yeniden boy göstermeye başladı.

HONDA ZR-V TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLDU

Otomatik şanzıman kombinasyonuyla bayilerdeki yerini alan aracın güncel satış fiyatı 4 milyon 970 bin TL olarak açıklandı.

Modelin üç yıl önce Türkiye'ye ilk giriş yaptığında 2.6 milyon TL'lik bir fiyat etiketine sahipti.

HİBRİT MOTOR VE PERFORMANS DETAYLARI

Kaputun altında yatan 2.0 litrelik hibrit sistem, e-CVT şanzıman ile desteklenerek üstün bir sürüş vadediyor.

Benzinli motor 143 PS güç üretirken, elektrik motorunun sağladığı 135 kW güç desteğiyle araç 0'dan 100 km/s hıza sadece 8 saniyede ulaşıyor.

Önden çekişli yapısıyla maksimum 173 km/s hıza çıkabilen bu araç, 100 kilometrede ortalama 5,8 litre yakıt tüketiyor.

Konum olarak HR-V ile CR-V arasına yerleşen model, arka koltuklar yatırıldığında 1300 litreye varan geniş bir bagaj hacmi sunuyor.

Advance donanım paketiyle satılan araçta panoramik cam tavan, akıllı bagaj kapağı, deri koltuklar ve 12 hoparlörlü BOSE ses sistemi standart olarak bulunuyor.

Sürücülerin konforu için ısıtmalı koltuklar, 10,2 inç dijital gösterge paneli, 9 inç dokunmatik ekran ve kablosuz şarj gibi gelişmiş teknolojiler de sunuluyor.