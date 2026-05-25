Honda'dan sürücülere acil çağrı: 60 bin otomobilde sorun var

Japon otomotiv devi Honda, geri görüş kameralarında meydana gelen arıza riski sebebiyle dünya genelinde 59 bin 887 adet SUV aracını geri çağırıyor.

Geri çağırma kararı, düzgün yapıştırılmayan kamera yuvalarının zamanla ayrılması ve içeri nem sızmasından kaynaklanıyor.

Muhafazaya sızan nem, iç elektrik bileşenlerinde korozyona yol açarak ekrandaki görüntünün bulanıklaşmasına, bozulmasına veya tamamen siyah olmasına neden oluyor.

ETKİLENEN MODELLER

Bu kritik güvenlik problemi, General Motors ortaklığıyla üretilen 2024 Acura ZDX ile 2024-2025 Honda Prologue elektrikli SUV modellerini etkiliyor.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİM YAPILACAK

Sorunla ilgili şimdiye kadar 2.411 garanti talebi alan şirket, kusurlu kameralar nedeniyle herhangi bir kaza, yaralanma veya ölüm vakası yaşanmadığını bildirdi.

Yetkili bayiler, geri çağırma kapsamındaki araçlarda bulunan hatalı kameraları iyileştirilmiş yeni parçalarla tamamen ücretsiz olarak değiştirecek.