taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7168
Euro
7.3477
Altın
1683.71
Borsa
96470.97
Gram Altın
363.522
Bitcoin
44950.75

Honda'nın Vuhan'daki tesisleri tam kapasitede çalışmaya başladı

Honda'nın, koronavirüsün ilk çıktığı yer Vuhan'da bulunan üretim fabrikası, yüze yüz kapasite ile üretime devam ediyor.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Otomobil
Whatsapp ile paylaş

Honda'nın Vuhan'daki tesisleri tam kapasitede çalışmaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle otomobil üreticileri de zor durumda kaldı. Birçok şirket, fabrikalardaki üretimi durdururken, satış bayilerini de kapattı.

Koronavirüsün ilk çıktığı şehir olan Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı ve karantina kalktı. Bölgedeki üretim tesislerinin ise yeniden tam kapasitede çalıştığı belirtildi.

Vuhan'da en fazla tesisi bulunan otomobil üreticisi Honda, eski üretim seviyesine yeniden geldiklerini açıkladı.

honda

İŞÇİLER YENİDEN FABRİKAYA DÖNDÜ

11 Mart'ta yeniden açılan tesis, yalnızca kısıtlı sayıda üretim yapabiliyordu. Vuhan'da hayat normale dönerken, Honda'nın karantina altındaki bütün işçileri yeniden fabrikaya dönerek üretime hız kazandırdı.

Şirket, 1 ay içinde yeniden toparlanarak eski kapasitesine ulaşmayı başardı.

Honda'nın Vuhan'daki tesisleri tam kapasitede çalışmaya başladı

Honda'nın Vuhan'daki tesisleri tam kapasitede çalışmaya başladı

İlginizi Çekebilir
Alman otomobil şirketlerinden batıyoruz mektubu
Alman otomobil şirketleri, Merkel'e mektup göndererek zor durumda olduklarını ifade etti.
Michelin, sağlık çalışanları için maske ve koruyucu kalkan üretecek
Mayıs ayına kadar haftada 1 milyon maskenin üretimini gerçekleştirecek olan Michelin, haziran ayı sonuna kadar 5 milyon maske üretmeyi hedefliyor.
2020 Hyundai Tucson Türkiye fiyatı belli oldu
Hyundai'nin en çok tercih edilen SUV modeli olan Tucson'un fiyatı ve özelliklerini sizler için derledik.
İnternetten ikinci el araç satışları martta geriledi
İkinci el online otomotiv satışları mart ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8, şubat ayına göre de yüzde 3 geriledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1021
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
370
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
358
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
193
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
Doğu Perinçek'ten Süleyman Soylu yorumu: Aynı gemideyiz
86
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
Virüslü olduğunu saklayanlara kızdı: Utanmayın evde kalın
21
Kayseri'de 14 katlı bina karantinada
Kayseri'de 14 katlı bina karantinada
13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir