Honda'nın Vuhan'daki tesisleri tam kapasitede çalışmaya başladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle otomobil üreticileri de zor durumda kaldı. Birçok şirket, fabrikalardaki üretimi durdururken, satış bayilerini de kapattı.

Koronavirüsün ilk çıktığı şehir olan Vuhan'da hayat normale dönmeye başladı ve karantina kalktı. Bölgedeki üretim tesislerinin ise yeniden tam kapasitede çalıştığı belirtildi.

Vuhan'da en fazla tesisi bulunan otomobil üreticisi Honda, eski üretim seviyesine yeniden geldiklerini açıkladı.

İŞÇİLER YENİDEN FABRİKAYA DÖNDÜ

11 Mart'ta yeniden açılan tesis, yalnızca kısıtlı sayıda üretim yapabiliyordu. Vuhan'da hayat normale dönerken, Honda'nın karantina altındaki bütün işçileri yeniden fabrikaya dönerek üretime hız kazandırdı.

Şirket, 1 ay içinde yeniden toparlanarak eski kapasitesine ulaşmayı başardı.