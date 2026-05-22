Honduras’ta iki ayrı silahlı saldırı: 6’sı polis 25 ölü

Orta Amerika ülkesi Honduras’ta, dün art arda iki silahlı saldırı meydana geldi.

Honduras Kamu Bakanlığı Sözcüsü Yuri Mora’nın açıklamasına göre, ilk saldırı, ülkenin kuzeyindeki Trujillo kasabasında bulunan bir tarım arazisinde gerçekleşti.

19 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgede çalışan işçilerin hedef alındığı silahlı saldırıda, 19 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Polis Sözcüsü Edgardo Barahona, hayatını kaybedenlerin yakınlarının bazı cenazeleri olay yerinden alması nedeniyle kesin ölü sayısının belirlenmesinde güçlük yaşandığını ifade etti.

6 POLİS HAYATINI KAYBETTİ

İkinci saldırı ise Guatemala sınırına yakın Omoa kasabasında meydana geldi.

Çete karşıtı bir görev kapsamında başkent Tegucigalpa’dan Omoa’ya doğru yola çıkan polis konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında üst düzey bir yetkilinin de bulunduğu 6 polis memuru hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE EK GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Honduras Güvenlik Bakanlığı, her iki saldırının aydınlatılması amacıyla adli uzmanlar ve savcılardan oluşan özel ekiplerin görevlendirildiğini ve olay yerlerine ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu.