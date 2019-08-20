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Hong Kong protestolarına, Twitter ve Facebook engeli

Sosyal medya platformları, Hong Kong'daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını duyurdu.

AA | 20.08.2019 - 08:55..
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Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, suçluların Çin’e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestolar, üçüncü ayını doldurdu.

Protestocular, sosyal medya aracılığıyla bilgileri yayıyor.

Facebook ve Twitter, Çin'i Hong Kong'ta süren protestolar konusunda dezenformasyon yapmakla suçlayarak, yüzlerce hesabı askıya aldı.

Hong Kong'da protestolar devam ediyor VİDEO

TWİTTER 936 HESABI ASKIYA ALDI

Twitter'dan yapılan açıklamada, 936 hesabın askıya alındığı belirtilerek, söz konusu dezenformasyon kampanyasının, "Hong Kong'ta siyasi anlaşmazlık oluşturmayı" amaçladığı kaydedildi. Açıklamada, konuya ilişkin yapılan soruşturmalarda, kampanyanın Çin hükümeti tarafından desteklendiği yönünde güvenilir kanıtlar elde edildiği aktarıldı.

Hong Kong protestolarına, Twitter ve Facebook engeli

FACEBOOK DA SAHTE HESAPLARI KALDIRDI

Twitter'ın ardından Facebook da Hong Kong'daki protestoları hedef alan sahte hesap ve sayfaların kaldırıldığını duyurdu.Hong Kong protestolarına, Twitter ve Facebook engeli

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