Hong Kong’da Çin yönetimine karşı insan zinciri

Hong Kong’ta suçluların Çin’e iade edilmesi için yapılan yasa tasarısına karşı ayaklanan muhalifler Çin yönetimine karşı şehirde insan zinciri oluşturdu.

SOVYETLER BİRLİĞİ EYLEMİYLE AYNI GÜN

İnsan zinciri gösterisinin, 30 yıl önce bugün Estonya, Litvanya ve Letonyalıların 600 kilometrelik zincir kurarak Sovyetler Birliğine karşı durduğu eylemle aynı güne denk getirilmesi dikkat çekti.

İNSAN ZİNCİRLERİ BİRBİRİNE BAĞLANDI

Etkinlik kapsamında kurulan zincirin üç ana metro hattını boyunca yapılması planlanarak katılımın yüksek olması hedeflendi. Protesto noktalarının, Ada Hattı, Kwun Tong Hattı ve Tsuen Wan Hattı boyunca bulunan metro istasyonlarının her birinde ve Star Ferry iskelesinde kararlaştırıldı. İnsan zinciri sırasıyla 13,21 km ve 12,6 kilometre boyunca uzanarak birbirine bağlandı.

1989'DAKİ BALTIK EYLEMİ

Protestoları takip eden Hong Kong Özel İdari Bölgesinde Çin’in baskılarına rağmen özgür yayın yapmayı amaçlayan HKFP muhabirlerinden Gene Lin, yaptığı açıklamada, “Protestocular, şehir boyunca insan zinciri oluşturarak 1989’daki Baltık Yolu eylemini anacak. Organizatörler, eylemin olabildiğince barışçıl olmasını hedefliyor” dedi.