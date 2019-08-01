Hong Kong'da eylemler durdurulamadı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 49 kişiden 44'ü 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hong Kong’da 'ayaklanma' suçlaması ilk kez yöneltilirken bu kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Hong Kong’da gösteriler nisan ayından bu yana devam ederken, polisin şiddeti de günden güne artıyor.

ŞEMSİYE DEVRİMİ

Protestocuların şemsiyelerle sokaklarda olması eylemlerin "Şemsiye Devrimi" olarak adlandırılmasına neden oldu.