1 Diyarbakır'da damat kayınpederini vurdu Diyarbakır'da damadı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

2 Antalya'da çocuklarına şiddet uygulayan baba tutuklandı Antalya'da çocuklarına şiddet uygulayıp aç bırakan baba tutuklanırken, mağdur çocuklar koruma altına alındı.

3 Doğaseverlerin gözdesi: Dipsiz Göl Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Dipsiz Göl, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

4 Sinop'ta yatırmadığı para yüzünden 7 bin 178 TL ceza yedi 23 yaşındaki Doğukan'a, hiç yatırmadığı paradan "yasa dışı bahis oynamak" suçundan 7 bin 178 TL para cezası kesildi.

5 Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı 1997 yılına kadar bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'da, Çin karşıtları büyük bir eyleme imza attı.

6 Belediye personelinin köpekle konuştuğu anlar Antalya'da bir belediye personelinin belediye binası önünde yatan sokak köpeğini kaldırmak için nezaketi elden bırakmadan dil döktüğü ve köpeğin kalkıp gittiği anlar gülümsetti.