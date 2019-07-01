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Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

1997 yılına kadar bir İngiliz kolonisi olan Hong Kong'da, Çin karşıtları büyük bir eyleme imza attı.

AA | 01.07.2019 - 17:43..
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Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

Çin'in Hong Kong idari bölgesinde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular, büyük bir eylem başlattı.

İngiliz yanlısı grupların desteğiyle, bugün Hong Kong'daki meclis binası basıldı.

ÇİN 99 YIL BEKLEDİ

Çin, Hong Kong için 99 yıl bekledi. 30 Haziran 1997 gecesi, yüzyılı aşan bir süredir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong kenti, Çin’e devredildi.

BÜYÜK PROTESTOLAR

Çin'e devredilmesinin 22. yılında bugün İngiltere'ye bağlı Hong Kong'u destekleyenler, büyük bir protesto gösterisine imza attı.

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

FOTOĞRAF: Protestocular tanınmamak için binaya şemsiye ile geldi

YASA TASARISI MUHALİFLERİ KORKUTUYOR

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

FOTOĞRAF: Hong Kong bayrağının kırmızısı Çin'i temsil ediyor. Göstericiler bayrağı karaladı

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastıFOTOĞRAF: Göstericiler meclis kürsüsüne İngilizlere bağlılığı bildiren Hong Kong bayrağını astı

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı VİDEO

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