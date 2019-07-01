Hong Kong'da göstericiler meclisi bastı

Çin'in Hong Kong idari bölgesinde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere tepki gösteren protestocular, büyük bir eylem başlattı.
İngiliz yanlısı grupların desteğiyle, bugün Hong Kong'daki meclis binası basıldı.
ÇİN 99 YIL BEKLEDİ
Çin, Hong Kong için 99 yıl bekledi. 30 Haziran 1997 gecesi, yüzyılı aşan bir süredir İngiliz sömürgesi olan Hong Kong kenti, Çin’e devredildi.
BÜYÜK PROTESTOLAR
Çin'e devredilmesinin 22. yılında bugün İngiltere'ye bağlı Hong Kong'u destekleyenler, büyük bir protesto gösterisine imza attı.
FOTOĞRAF: Protestocular tanınmamak için binaya şemsiye ile geldi
YASA TASARISI MUHALİFLERİ KORKUTUYOR
Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.
Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.
FOTOĞRAF: Hong Kong bayrağının kırmızısı Çin'i temsil ediyor. Göstericiler bayrağı karaladı
FOTOĞRAF: Göstericiler meclis kürsüsüne İngilizlere bağlılığı bildiren Hong Kong bayrağını astı