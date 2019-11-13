Hong Kong'da gösteriler sürüyor

Hong Kong'da iade yasası ile başlayan protesto gösterileri, dur durak bilmiyor.
GÖSTERİLER ŞİDDETLENDİ
Gösteriler, bu kez de geçen hafta bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle şiddetlendi.
Hong Kong’da eylemciler polise ateşli ok fırlattı VİDEO
ATEŞLİ OK ATTI
Protestocuların ise farklı yöntemlerle, kendisini durdurmaya çalışan polislere ateşli ok attığı görüldü.
DAHA ÖNCE DE MANCINIK İNŞA ETMİŞLERDİ
Daha önce de eylemcilerin, polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bambu kerestelerinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.