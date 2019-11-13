Hong Kong'da gösteriler sürüyor

Hong Kong'da iade yasası ile başlayan protesto gösterileri, dur durak bilmiyor.

GÖSTERİLER ŞİDDETLENDİ

Gösteriler, bu kez de geçen hafta bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle şiddetlendi.

Hong Kong’da eylemciler polise ateşli ok fırlattı VİDEO



ATEŞLİ OK ATTI

Protestocuların ise farklı yöntemlerle, kendisini durdurmaya çalışan polislere ateşli ok attığı görüldü.

DAHA ÖNCE DE MANCINIK İNŞA ETMİŞLERDİ

Daha önce de eylemcilerin, polise mancınık ile kiremit fırlattığı kameralara yansımıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bambu kerestelerinden inşa ettikleri mancınık iskelesiyle polise kiremit attığı görülmüştü.