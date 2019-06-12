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Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

Zanlıların Çin'e iadesini kolaylarştıran yasal düzenlemeyi protesto eden göstericiler hükümet binalarını işgal edince polisle protestocular arasında çatışma çıktı.

AA | 12.06.2019 - 15:22..
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Çin, ilk defa bu kadar büyük bir protesto gösterisine sahne oldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyle ilgili görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.

Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

1 MİLYON KİŞİ MEYDANLARA TOPLANDI

Yasal düzenlemeye karşı Hong Kong sokaklarında toplanan binlerce kişi hükümet binalarına yürüdü.

Geçtiğimiz pazar günü ise meydanlarda 1 milyonu aşkın kişi toplanıp barışçıl gösteriler yaptı.

Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

HÜKÜMET BİNALARINI KUŞATTI

Bu sabah ise protestocular, maske ve kask giyerek Hong Kong'un merkezindeki yolları işgal etti ve hükümet binalarını kuşattı.

Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

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