Hong Kong'da protestocular hükümet binalarını kuşattı

Çin, ilk defa bu kadar büyük bir protesto gösterisine sahne oldu.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyle ilgili görüşme gösteriler nedeniyle ertelendi.
1 MİLYON KİŞİ MEYDANLARA TOPLANDI
Yasal düzenlemeye karşı Hong Kong sokaklarında toplanan binlerce kişi hükümet binalarına yürüdü.
Geçtiğimiz pazar günü ise meydanlarda 1 milyonu aşkın kişi toplanıp barışçıl gösteriler yaptı.
HÜKÜMET BİNALARINI KUŞATTI
Bu sabah ise protestocular, maske ve kask giyerek Hong Kong'un merkezindeki yolları işgal etti ve hükümet binalarını kuşattı.