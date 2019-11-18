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Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor

Hong Kong'da şüphelilerin Çin'e iadesine yönelik protestolar, tasarının iptaline rağmen toplumsal şiddete evrilmeyi sürdürüyor.

AA | 18.11.2019 - 15:31..
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde haziran ayında şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolar, teklifin iptal edilmesine rağmen küresel bir finans merkezi olan kenti toplumsal kaos noktasına sürükledi.

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor

Barışçıl gösterilerin sivillerle polis arasında çatışmaya evrildiği Hong Kong'da, hayatı durma noktasına getiren şiddet olaylarının ne zaman son bulacağı belirsizliğini koruyor.

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor

MOLOTOFLU SALDIRILAR DORUK NOKTASINDA

Önceki gün Polytechic Üniversitesi'nin işgaliyle tekrar tırmanan tansiyon, polisin göstericilerin attığı okla yaralanması ve emniyet güçlerine molotofkokteyli saldırılarıyla doruk noktaya ulaşıyor.

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor

Güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmanın, üniversite yakınındaki Cross-Harbour Tüneli'ne taşındığı kentte kaos ortamı hüküm sürüyor.

POLİS GERÇEK MERMİYLE TEHDİT EDİYOR

Köprüyü ateşe vererek polis araçlarını yakan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale ediyor, ancak kampüs işgalinin sona ermemesi halinde emniyet güçlerinin protestoculara karşı "gerçek mermi" kullanabileceği uyarısı yapılıyor.

Hong Kong'da protestoların şiddeti artıyor

Savaş alanına dönen Hong Kong'da gece boyu polis, itfaiye ve ambulanslardan yükselen siren sesleri eksik olmazken, şiddet olaylarının ulaşımdan sağlığa, eğitimden diğer kamu hizmetlerine birçok alana ciddi olumsuz etkilerinin görüldüğü kentte günlük yaşam derinden sarsılıyor.

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