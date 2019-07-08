taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7734
Euro
6.4828
Altın
1403.22
Borsa
99634.78
Gram Altın
259.669

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto eden göstericiler ile polis arasında çıkan arbede sonucu 6 kişi gözaltına alındı.

AA | 08.07.2019 - 09:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

South China Morning Post gazetesinin haberinde, sayıları “on binlerce” olduğu ifade edilen göstericilerin pazar günü geç saatlerde yaptıkları yürüyüş sonrası polisle arbede yaşadığı belirtildi.

2'Sİ KADIN 6 KİŞİ

Hong Kong polis makamlarından yapılan açıklamada da yürüyüşe katılan ve arbedeye giren yaşları 20 ile 66 arasında 2’si kadın 4’ü erkek 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gösteriyi organize edenler katılımcıların sayısının 230 bin kişi olduğunu ileri sürerken, polis bu rakamın 56 bin civarında olduğunu kaydediyor.

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

HONG KONG'DA SUÇLULARIN İADESİ YASASI PROTESTOLARI

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Hong Kong’daki protestolarda 6 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

58
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

24
S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

S-400'ler bu hafta yola çıkıyor

62
Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

Hadise'yi Zonguldaklı hayranları mutlu etti

31
Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

Merkez Bankası'ndaki değişiklik doları yükseltti

52
Manisa'da hasat başladı

Manisa'da hasat başladı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir