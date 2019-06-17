Hong Kong'ta 2 milyon kişi ambulansa yol verdi

Hong Kong'da sayıları 2 milyonu bulan eylemciler, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin iptali için protesto gösterileri düzenledi.
SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU
Sokaklar trafiğe kapatıldı ve Hong Kong hükümet merkezinin yer aldığı ana caddede insan seli oluştu. Protestocuların caddeden devam etmesi gereken ambulansa yol verme videosu ise sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Hong Kong'ta protestocular ambulansa yol açtı İZLE
Sosyal medya kullanıcıları, protestoda yaşanan bu anın en güzel sahne olduğunu söyledi.