Hong Kong'ta öğrenciler sokaklara döküldü

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterileri 13. haftasında da devam ediyor.

Polisle göstericiler arasında yaşanan kovalamaca ve çatışma devam ederken, olaylar eğitim hayatına da yansıdı.

ÖĞRENCİLER DÖNEMİN İLK GÜNÜNDE SOKAKLARDA

Binlerce öğrenci Sha Tin’deki Çin Üniversitesi kampüsünde toplanırken lise öğrencileri el ele tutuşup insan zinciri oluşturarak hükümeti protesto etti. Ayrıca öğrencilerin de aralarında bulunduğu siyah kıyafetli ve maskeli binlerce gösterici Admiralty bölgesindeki Tamar Park’ta ve Edinburgh Meydanı'nda toplanarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

"TATİL BİTMESİNE RAĞMEN NORMAK HAYATIMIZA GERİ DÖNMEDİK"

Protestoya katılan bir öğrenci yaptığı açıklamada, “Buraya başkalarına, yaz tatilinin bitmesine rağmen normal hayatımıza geri dönmediğimizi, Hong Kong için savaşmaya devam etmemiz gerektiğini söylemek için geldim” dedi.

EĞİTMENLER ZOR DURUMDA

Hong Kong Eğitim Sekreteri Kevin Yeung öğrencilerin gösterilerine ilişkin yaptığı açıklamada, okulların siyasi taleplerin dile getirileceği ya da hükümete baskı uygulama yeri olmadığını belirterek, “Okulları, öğrencilerin eğitim görmesi için sakin, huzurlu ve düzenli yerler olarak tutmak istiyoruz” dedi.