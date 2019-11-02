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Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Protestocular, metro istasyonlarına, dükkanlara ve ilk kez Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine zarar verdi.

AA | 02.11.2019 - 18:00..
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Çin'in dün bölgeye yönelik kontrolü artıracağını açıklamasının ardından, daha fazla özerklik talep eden Hong Konglular sokaklara çıktı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, binlerce kişinin katıldığı izinsiz protestolarda göstericiler, ilk defa Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine saldırdı.

Şu ana kadar 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı protestolar, Hong Kong'un son 10 yılda ilk defa ekonomik durgunluk yaşamasına yol açtı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHELE

Yönetimin izin vermediği gösterilerde, polis binlerce maskeli protestocuyu dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

İLK DEFA ÇİN'İN RESMİ HABER AJANSINA SALDIRDILAR

Hong Kong'un farklı noktalarına dağılan göstericiler, bazı metro istasyonlarına ve dükkanlara zarar verdi. Göstericiler, 22. haftasına giren protestolarda ilk defa Çin'in resmi haber ajansı Şinhua'nın ofisine saldırdı. Ajans ofisinin girişini ateşe veren protestocular, girişin camları kırdı ve duvarları boyadı.

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

BAZI METRO İSTASYONLARI KAPATILDI

Protestolar nedeniyle bazı metro istasyonları kapatılırken, Kowloon Camisi yakınlarına molotofkokteyli atılması üzerine sokaktaki polis sayısı artırıldı. Güvenlik güçleri, bazı protestocuları gözaltına aldı.

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

Hong Kong'ta gösteriler şiddetini artırdı

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