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Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

On binlerce göstericinin katıldığı protestoda bir grup şemsiyeli gösterici, tarihi Victoria Limanı'nda bulunan Çin bayrağını indirdi.

AA | 03.08.2019 - 21:06..
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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar devam ediyor.

TARİHİ LİMANDAKİ ÇİN BAYRAĞINI İNDİRDİLER

Protestoların sürdüğü Hong Kong'da, gündüz saatlerinde siyah kıyafetli 4 göstericinin Victoria Limanı'ndaki direğe tırmandığı ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrağını indirdi.

Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

100 GÖSTERİCİ KARAKOLUN DUVARLARINA TIRMANMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra göstericilerin bir kısmının önceden belirlenen güzergahı aşmak istemesi üzerine polisle aralarında çatışma çıktı. Şehrin ana yollarını kapatan göstericiler, kartonları yakarak barikat oluşturmaya çalıştı. Nathan Road Caddesi’nde toplanan göstericiler, Tsim Sha Tsui Polis Merkezi’ne doğru yönelirken, polis ekipleri de göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı göstericiler polis merkezine doğru lazer ışığı tutarken, maske ve kasklı 100 kadar gösterici de karakolun duvarlarına tırmanmaya çalıştı.Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

ÇİN TARAFI BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKTİ

Akşam saatlerinde Çin taraftarları, tarihi limana gidip Çin bayrağını yeniden göndere çekti.

Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

Hong Kong'ta göstericiler Çin bayrağını indirdi

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