Hükümetin haziran ayında aldığı 'iade' yasası kararı nedeniyle aylardır protesto gösterileri düzenleniyor ve gösteriler bugüne kadar bir an bile durmadı.

EĞİTİME 6 GÜN ARA VERİLMİŞTİ

Gün geçtikçe şiddetini artıran gösteriler, bu hafta Polytechnic Üniversitesi önüne kadar sıçradı.

MASKELİ ÖĞRENCİLER TRAFİĞİ KAPATTI

Eğitime verilen 6 günlük ara sona ererken, okul forması giyen maskeli yaklaşık 100 öğrencinin, şehrin bazı caddelerinde trafiği engelleyerek gösteri yaptığı kaydedildi.

ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Göstericilerin şehirdeki bazı yolları trafiğe kapatması, otobüs ve tren seferlerini engellenmesi nedeniyle trafik ve toplu taşımada aksaklıklar yaşandığı, bazı tren istasyonlarının ise önceki protestolardan kaynaklanan hasar nedeniyle kapalı olduğu belirtildi.

GÖSTERİLERDEN GERİYE HARABE KALDI

Protesto gösterilerinden ise geriye kocaman bir harabe kaldı.

Hong Kong'taki eylemlerden geriye kalan görüntüler VİDEO



TURİST SAYISINDA YÜZDE 70'LİK DÜŞÜŞ

Bu arada bölgede son dönemde yaşanan ekonomik resesyon ve bölgeye gelen turist sayısında yüzde 70'lere varan düşüş, ekonomik endişeleri de haklı çıkaran unsurlar arasında yer alıyor.