Honor Power 3, 12.000 mAh batarya ile satışa çıkabilir

Teknoloji dünyasında sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, Honor'ın üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefonu Honor Power 3'ün teknik özelliklerini paylaştı.

Gelecek yılın başlarında tanıtılması beklenen cihaz, özellikle pil kapasitesiyle sınırları zorlayacak.

DEVASA BATARYA VE GÜÇLÜ İŞLEMCİ

Sızan bilgilere göre yeni model, 11.000 mAh ile 12.000 mAh arasında değişen büyüklükte devasa bir batarya kapasitesiyle performans sunacak.

Gücünü pil ömrü odaklı 3nm MediaTek Dimensity 8600 yonga setinden alacak telefon, orta segment kullanıcılarını hedefliyor.

Ürünün erken mühendislik prototipinde 2.5D cam tasarımıyla korunan 6,8 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlüğünde LTPS düz ekran yer alıyor.

Ayrıca telefona güç veren Dimensity 8600 işlemcisinin Redmi Turbo 6 ve Poco X9 Pro modellerinde de kullanılacağı belirtiliyor.

Aynı kaynaktan daha önce sızan bir bilgiye göre, Dimensity 8600 işlemcisi Vivo, Oppo ve alt markalarının telefonlarında da kullanılacak.

