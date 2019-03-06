Honor Tab 5 tanıtıldı: İşte özellikleri

Özellikle yeni tanıtılan akıllı telefonlara ve katlanabilir telefonlara olan ilgi, tablet sektörünü biraz arka plana attı. Ancak Honor, tablet sevenleri heyecanlandıracak yeni orta seviye modeli Honor Tab 5'i, resmi olarak tanıttı. Oldukça iyi bir tablet deneyimi sunan Honor Tab 5'in özelliklerine daha yakından bakalım.

HONOR TAB 5 ÖZELLİKLERİ

8 inç büyüklüğünde FULL HD+ bir ekrana sahip olan Honor Tab 5, oyun performansını en üst seviyeye çıkarmak için GPU Turbo 2.0 yazılımı ile birlikte geliyor. HiSilicon Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan tabletin, 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama olmak üzere iki farklı seçeneği bulunuyor.

8 MP çözünürlüğünde bir ön ve bir arka kamera ile gelen Honor Tab 5, 5100mAh batarya kapasitesine sahip. Wi-Fi ve LTE desteği de bulunan tablet, çift hoparlörü sayesinde kullanıcılara güçlü bir ses deneyimi sunmayı vadediyor.

FİYATLANDIRMA

3 GB RAM + 32 GB WiFi versiyonu: 163 dolar



4 GB RAM + 64 GB WiFi versiyonu: 193 dolar



3 GB RAM + 32 GB LTE versiyonu: 208 dolar



4 GB RAM + 64 GB LTE versiyonu: 223 dolar

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