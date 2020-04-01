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Houseparty, güvenlik açığı bulana 1 milyon dolar verecek

Görüntülü görüşme uygulaması Houseparty, platformda açık bulana 1 milyon dolar vereceğini duyurdu.

AA |
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Houseparty, güvenlik açığı bulana 1 milyon dolar verecek

Evden çalışma politikaları, sosyal mesafeler ve hükümetlerin getirdiği yasaklar nedeniyle, hem iş hem de kişisel kullanım için video konferans uygulamalarına olan talep bir hayli arttı.

App Annie'nin dün yayınladığı yeni bir rapora göre, iş konferansı uygulamaları 14-21 Mart haftasında 62 milyon indirme sayısını geride bıraktı.

En çok indirilen uygulamalar arasında bulunan grup görüntülü görüşme platformu HouseParty ise bazı gizlilik sorunlarıyla gündeme geldi.

hoseparty

GİZLİLİK ENDİŞELERİYLE GÜNDEME GELDİ

İngiliz medyasında, Houseparty uygulamasını indirenlerin bazılarının Netflix, Spotify gibi diğer uygulamalardaki kişisel bilgilerinin hacklendiği öne sürüldü.

ABD merkezli video oyun şirketi Epic Games bünyesindeki Houseparty tarafından yapılan açıklamada ise bu iddialarının hiçbirinin kanıta dayanmadığı belirtildi.

AÇIK BULANA 1 MİLYON DOLAR

Açıklamada, Houseparty yoluyla diğer uygulamaların hacklendiğini kanıtlayan ilk kişiye 1 milyon dolar verileceği vaadinde bulunuldu.

Uygulama bilgilerinin derlendiği Apptopia’nın verilerine göre, Houseparty uygulaması bu yılın şubat ayında haftada 130 bin kez indirilirken, mart ayında bu rakam haftada 2 milyona ulaştı.

Instagram: @eshteknoloji

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