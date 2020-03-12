taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2416
Euro
7.011
Altın
1638.55
Borsa
96639.3
Gram Altın
328.454
Bitcoin
40876.37

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

Gazeteci Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra dava sürecinde tahliye olan emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, saldırıda hayatını kaybetti.

DHA | 12.03.2020 - 14:11..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Denizli'de sürücü Şeref Ateş, yönetimindeki 81 DE 868 plakalı otomobille ilerlerken, yanına yaklaşan beyaz bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırganlar hızla olay yerinden uzaklaşırken; yoldan geçen sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, aracında kanlar içinde, hareketsiz bulunan Şeref Ateş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Şeref Ateş’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

'AĞABEY' DENİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Düzce'de oturan Şeref Ateş'in, Dink cinayetinin planlaması ve uygulanması için Dink'in evinin bulunduğu ve sahibi olduğu Beyaz Adam Yayıncılık iş yeri çevresinde keşif faaliyetinde bulunan kişilerle irtibat halinde olduğu, askeri hiyerarşik yapıda üst rütbede görev yapan kişilerin Ateş’e 'ağabey' dediği iddia edilmişti.

Savcılık da bu durumu, FETÖ içinde yasal hiyerarşi dışında örgütsel bir yapılanma ve örgüt içerisinde bulunduklarını teyit eder nitelikte olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

ATEŞ, 2017'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti 2016'da tutuklanan Ateş'in, 2017’de görülen duruşmada tahliyesine karar verdi.

Heyet tahliyeyi, "HTS kayıtlarındaki baz bilgilerinin cinayet tarihi, saati ve yeriyle örtüşmemesine, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen 10 Ekim 2017 tarihli raporda, 'olay mahallinde (Şişli) olduğu iddia edilen kişilere ait görüntülerin sanıklarla uyuşmadığı' bilgisinin yer almasına ve tutuklu kaldıkları süreye" göre kararlaştırdı.

Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü

İlginizi Çekebilir
İstanbul'da silahlı saldırıyı kameraya aldı
Seyrantepe’de bir berber dükkanına giren saldırgan, "namus meselesi" diyerek arkadaşını pompalı tüfekle vurdu. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan saldırgan, gözaltına alındı.
İstanbul'da ilginç kaza: Öndeki aracı görmedi
Maltepe D-100 karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı, arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek istedi
Diyarbakır'da uyuşturucuyu akılalmaz bir yöntemle saklamak isteyen şüpheli, yakalandı.
Gemi kaptanını öldüren katil zanlısı Asayiş Şube'de
Hint Okyanusu'nda Türk bayraklı 'İnce Karadeniz' adlı yük gemisinin kaptanı Bora Ekşi'yi bıçakla saldırı sonucu öldüren katil zanlısı, Sri Lanka'dan Türkiye'ye getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
Fırsatçılar, ürünlere dudak uçuklatan zamlar yapıyor
353
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
İstanbul'daki kolonya stokları tükenmek üzere
386
Ara tatilin erkene alınması gündemde
Ara tatilin erkene alınması gündemde
58
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
ABD Avrupa'dan seyahatleri askıya aldı
72
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
Tom Hanks ve eşi koronavirüse yakalandı
65
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
İtalya'da tüm ticari faaliyetler durduruldu
55
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
Okullardaki sosyal etkinlikler iptal
115
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir