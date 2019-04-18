Huawei CEO'su: ABD 5G teknolojisini nükleer bomba olarak görüyor

ABD'nin casuslukla suçladığı Huawei ile ABD arasındaki gerilim, tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar somut bir kanıt bulunamamasına rağmen birçok kesimin hedefi haline gelen Huawei, yaptığı açıklamalarla ABD'yi hedef alıyor.

Huawei kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, ABD’nin 5G mobil internet teknolojisini, kontrolünde olanlara sağlayacağı güç açısından maalesef bir “nükleer bomba” olarak gördüğünü ifade etti.

"ABD DİĞER ÜLKELERİN YÜKSELİŞİNİ KABUL ETMELİ"

CEO Ren Zhengfei, ABD'nin yeni bir soğuk savaş görmek istemiyorsa, diğer ülkelerin yükselişini kabul etmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanında, özellikle vergi indirimleri açısından ABD Başkanı Donald Trump’a hayran olan Zhengfei, söz konusu modelin Çin'de de kullanılabileceğini açıkladı.

"ABD BİZİ OLUMSUZ ETKİLEMİYOR"

Washington’ın Huawei üzerindeki etkisinin, şirket üzerinde olumsuz bir etki oluşturmadığını belirten Zhengfei, ilk çeyrekte şirketin gelir ve kârında yüzde 30 artış olduğunu belirtti.

Huawei’nin çöküşünün, şirketin dünya genelinde 90 binden fazla patente sahip olması ve kendisini çeşitli sektörlere entegre etmiş olması sebebiyle “bütün dünyaya bir tehdit oluşturacağı” uyarısını yapan Zhengfei, ABD'nin casusluk iddialarına da 'sadece bir peri masalı' cevabını verdi.

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