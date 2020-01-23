Huawei, Google haritalar yerine TomTom'u kullanacak

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, geçtiğimiz yıl Google tarafından uygulanan android yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Yeni piyasaya çıkardığı akıllı telefonlarında Google hizmetlerini ve Google Play Store'u kullanamayan Huawei, bu uygulamaların yerine çeşitli alternatifler arıyor.





GOOGLE HARİTALAR'IN ALTERNATİFİ BELLİ OLDU

Çinli şirket, şimdiden Google Haritalar yerine kullanacağı servisi seçti. Huawei, akıllı telefonlarında artık navigasyon için Google Haritalar yerine TomTom kullanılacak.

TomTom, oldukça bilinen bir navigasyon çözümleri sağlayıcısıdır ve birçok navigasyon sistemine sahip otomobillerde kullanılıyor. Şirket, her ne kadar şu an için yalnızca otomobillere odaklansa da Huawei ile yapılan anlaşma, akıllı telefonlarda da TomTom hizmetlerini karşımıza çıkaracak.

Ancak TomTom hizmetlerinin, hangi akıllı telefonlarda karşımıza çıkacağı şu an için bilinmiyor.

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