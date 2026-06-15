Huawei, HarmonyOS 7'yi duyurdu: İşte telefonlara gelecek yeni özellikler

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Huawei, akıllı telefonlardan IoT cihazlarına kadar geniş bir ekosistemi kapsayan en yeni güncellemesini tanıttı.

Şirketin üst düzey yöneticisi Yu Chengdong liderliğinde duyurulan işletim sistemi, kullanıcılara çok daha akıllı bir deneyim sunmayı hedefliyor.

HARMONYOS 7 İLE 3 BOYUTLU GÖRSEL DENEYİM VE YENİ ARAYÜZ

Yeni güncelleme, sistemin donanım gücünü kullanarak ekranlardaki sahneleri 3 boyutlu efektlere dönüştüren mekansal kişiselleştirme özelliğiyle birlikte geliyor.

Sistem arayüzündeki kaydırıcılar ve düğmeler ise kullanıcı etkileşimini artıran sezgisel ışık efektleriyle yenileniyor.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ AKILLI AJAN

HarmonyOS Zekası tarafından desteklenen yeni yapay zeka asistanı, kullanıcılara metin üretimi, gerçek zamanlı bilgi sorgulama ve sistem düzeyinde görevlerde yardımcı oluyor.

Gelişmiş uygulama içi komut desteği sunan sistem, Akıllı Ajan Çerçevesi 2.0 sayesinde yüzde 90'ın üzerinde görev yürütme oranı sağlıyor.

YÜZDE 15 PERFORMANS ARTIŞI

Yapılan teknik iyileştirmeler sayesinde HarmonyOS 7, önceki nesle kıyasla uygulama başlatma ve oyunlarda yüzde 15'ten fazla performans artışı vadediyor.

Uygun akıllı telefonlar için geliştirici beta sürümü hemen yayınlanırken, resmi sürümün ise bu sonbaharda piyasaya sürüleceği açıklandı.