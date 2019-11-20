Huawei, katlanabilir telefon Mate X'in tamir ücretlerini açıkladı

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, geçtiğimiz şubat ayında düzenlediği bir etkinlikte, ilk katlanabilir telefonu olan Mate X modelini tanıtmıştı.

Gerek ABD ile yaşanan ticaret anlaşmazlıkları gerekse Samsung'un Galaxy Fold'da yaşadığı sorunlar nedeniyle, Mate X'in piyasaya çıkış tarihini sürekli erteleyen Huawei, daha sonra 2 bin 404 dolardan telefonu satışa çıkarmıştı.

TAMİR ÜCRETLERİ AÇIKLANDI

Huawei tarafından yapılan açıklamada, Mate X'in ekranında herhangi bir sorun oluşması halinde, 1000 dolarlık bir ekran tamir ücreti ödeneceği vurgulandı. Telefonun diğer tamir ücretleri ise şu şekilde:

Ekran değişimi – 1000 dolar

Batarya değişimi – 40 dolar

Anakart tamiri – 509 dolar

Kamera tamiri – 99 dolar





HUAWEI MATE X ÖZELLİKLERİ

2480x1148 çözünürlüğünde 6,6 inç bir ön ekrana sahip olan telefonun, ikinci ekranı ise 2480x892 çözünürlüğünde ve 6,38 inç büyüklüğünde. Telefonun yan tarafında ise bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

5G teknolojisine tamamen uyumlu olan telefon, dünyanın ilk 7nm modemine sahip. Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan Huawei Mate X, çift nano SIM kart destekli olarak geliyor. Telefon ayrıca, 55W süper hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve bu batarya sadece yarım saat içinde yüzde 85'e kadar şarj olabiliyor.

En ince katlanabilir telefon olarak tanıtılan Huawei Mate X, 8 GB RAM kapasitesine ve 512 GB depolama alanı sunuyor.

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