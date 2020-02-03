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Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei'nin Google servisleri olmayan telefonu Mate 30 Pro'nun ülkemizdeki fiyatı açıklandı.

AA | 03.02.2020 - 09:38..
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ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei'nin, Google servislerini kullanması yasaklanmıştı. Çinli şirket bu nedenle Mate 30 serisinde Google hizmetlerine yer vermedi.

Google servislerinin bulunmadığı Mate 30 Pro modeli ise Türkiye fiyatıyla adete cep yakıyor.

HUAWEI MATE 30 PRO TÜRKİYE FİYATI

Huawei'nin oldukça üstün özelliklere sahip amiral gemisi telefonu Mate 30 Pro, 5 Şubat tarihinden itibaren ülkemizde satışa çıkacak. Telefonun satış fiyatı ise 8 bin 999 TL olarak açıklandı.

mate 30

HUAWEI MATE 30 PRO ÖZELLİKLERİ

  • 6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED ekran

  • Huawei HiSilicon Kirin 990 işlemci

  • 8 GB ve12 GB RAM seçenekleri

  • 128 GB, 256 GB, 512 GB depolama seçenekleri

  • 40 MP + 40 MP + 8 MP + ToF dörtlü arka kamera

  • 32 + ToF çift ön kamera

  • 4500 mAh batarya

  • Boyutlar: 158,1 mm, 73,6 mm, 8,7 mm

  • Ağırlık: 198 gram

  • Ekrana gömülü parmak izi sensörü

  • Android 10 işletim sistemi

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Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

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