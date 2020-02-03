Huawei Mate 30 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşlarından en fazla etkilenen şirketlerden biri olan Huawei'nin, Google servislerini kullanması yasaklanmıştı. Çinli şirket bu nedenle Mate 30 serisinde Google hizmetlerine yer vermedi.

Google servislerinin bulunmadığı Mate 30 Pro modeli ise Türkiye fiyatıyla adete cep yakıyor.

HUAWEI MATE 30 PRO TÜRKİYE FİYATI

Huawei'nin oldukça üstün özelliklere sahip amiral gemisi telefonu Mate 30 Pro, 5 Şubat tarihinden itibaren ülkemizde satışa çıkacak. Telefonun satış fiyatı ise 8 bin 999 TL olarak açıklandı.

HUAWEI MATE 30 PRO ÖZELLİKLERİ

6,53 inç 1440 x 3120 2K+ AMOLED ekran

Huawei HiSilicon Kirin 990 işlemci

8 GB ve12 GB RAM seçenekleri

128 GB, 256 GB, 512 GB depolama seçenekleri

40 MP + 40 MP + 8 MP + ToF dörtlü arka kamera

32 + ToF çift ön kamera

4500 mAh batarya

Boyutlar: 158,1 mm, 73,6 mm, 8,7 mm

Ağırlık: 198 gram

Ekrana gömülü parmak izi sensörü

Android 10 işletim sistemi

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.