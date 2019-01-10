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Huawei P Smart 2019'un ülkemizdeki satış fiyatı belli oldu

Huawei Türkiye ekibi, bugün gerçekleştirdikleri etkinlikte, Huawei P Smart 2019'u duyurdu.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 14:18..
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Orta segment olarak piyasaya çıkacak olan Huawei P Smart 2019'un Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu. Huawei Türkiye ekibi, gerçekleştirmiş oldukları lansmanda cihazın satış fiyatını da açıkladı.

huawei

Huawei Türkiye ekibi, İstanbul'da gerçekleştirdikleri etkinlikte, şirketin orta segment serisinin en beğenilen telefonlarından biri olan Huawei P Smart 2019 hakkında bilgiler verdi. P Smart serisinin 2019 versiyonu olan telefon, tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Su damlası çentiği bulunan telefon, oldukça yüksek bir ekran/gövde oranı sunuyor.

huawei p smart 2019

13MP + 2MP çift arka kameraya sahip P Smart 2019, gücünü Kirin 710 işlemcisinden alıyor. Ayrıca 3GB RAM ve 64GB depolama alanı sunan  Huawei P Smart 2019, Android 9 Pie işletim sistemi ile birlikte geliyor. 2340 x 1080 çözünürlükte 6,21 inç ekrana sahip olan telefonda 8 megapiksel de ön kamera bulunuyor.

huawei p smart

Aurora mavisi, gece yarısı siyahı ve turkuaz mavisi renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak telefonun, Türkiye fiyatı ise 2 bin 399 TL olarak belirlendi.

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