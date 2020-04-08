Huawei ve Microsoft'a koronavirüs nedeniyle dava açıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle on binlerce insan yaşamını yitirdi. Her ne kadar virüsün kaynağı tam olarak bilinmese de bazı komplo teorisyenleri, 5G teknolojisi yüzünden salgının ortaya çıktığını savunuyor.

Bu tartışmayı alevlendiren ise salgının ilk olaran Vuhan kentinde ortaya çıkması. Çünkü bu şehir, aynı zamanda 5G'nin kullanılmaya başlandığı ilk Çin şehirlerinden bir tanesiydi.

Bu nedenle bazı komplo teorisyenleri, koronavirüsün 5G internet tarafından salınan radyasyon dalgalarından kaynaklandığına inanıyor.

Koronavirüs denilen şeyin aslında radyasyon zehirlenmesi olduğunu ve bağışıklık sistemini zayıflattığını iddia eden bazı insanlar, çeşitli araştırma makaleleri yayınlayarak bu iddialarını ispatlamaya çalışıyor.

HUAWEI VE MICROSOFT'A DAVA

Noel Baba Barış Konseyi Başkanı Muammer Karabulut, koronavirüs salgınına neden olduğu ileri sürülen 5G teknolojisini kullanan Huawei ve Microsoft firmalarına dava açtı.

Dava dilekçesinde, 5G teknolojisi ile çalışan yayınların durdurulması, 5G ile çalışan tüm araç ve gereçlerin toplatılması talep edildi.

Antalya 1.Tüketici Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde; uluslararası araştırmalara göre, Huawei P40 ve Microsoft/Nokia'nın yaptığı anlaşmalar ve elde ettikleri teknolojiyle, insan sağlığının bozulmasına neden olan ve koronavirüs adlı salgının ortaya çıkmasına yol açan asıl nedenin, 5G teknolojisi olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Huawei ve Microsoft’un 5G teknolojisine konu olan tüm ürünlerinin, 5G verici antenlerindeki hızdan dolayı milimetrik dalgaların insan sağlığını olumsuz etkilediği öne sürülen dilekçede, adı geçen şirketlerin Türkiye temsilcileri, insan sağlığını hiçe sayarak, teknolojik buluşları piyasaya sürmek ve olası yan etkilerini gizleyerek, dünyayı bir savaş ortamına getirmek ile suçlandı.

Muammer Karabulut, davanın, Noel Baba Barış Konseyi’nin uluslararası temsilcilikleri aracığıyla uluslararası davaya dönüştürüleceğini kaydetti.

İNGİLTERE'DEKİ İSTASYONLAR KUNDAKLANMIŞTI

İnternette yayılan komplo teorilerini ciddiye alan bazı insanlar, İngiltere'deki çok sayıda 5G istasyonunu ateşe verip, fiber optik kablo döşeyen işçilere saldırmıştı.

İngiltere'nin orta kesimindeki Birmingham ve kuzey İngiltere'deki Merseyside'da bulunan telekom direkleri ağır tahrip almış ve en çok ihtiyaç duyulan zamanda iletişim kesintiye uğramıştı.